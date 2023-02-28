Главный синоптик Петербурга Колесов напугал сильным гололедом на дорогах в городе вечером 28 февраля

Колесов предупредил о гололеде в Петербурге вечером 28 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге вновь температурные скачки. Последний день календарной зимы, 28 февраля 2023 года, в городе выдался теплым. В первую половину дня пришла оттепель, уже с ночи температура поднялась выше нуля градусов. Но к вечеру все опять вернется в легкий мороз. Поэтому на дорогах будет опасная ситуация. Об этом автомобилистов предупредил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Большого тепла сегодня не будет, уже вечером температура снова уйдет в сторону отрицательных значений. А так как через город проходит атмосферный фронт, и будут небольшие осадки наблюдаться, то с началом понижения температура воздуха на дорогах будет довольно скользко, будьте внимательны, - сообщил специалист.

Первый день весны, 1 марта, окажется прохладным с температурой ниже нуля. А последующие два дня снова будут теплыми - до плюс 3 градусов.