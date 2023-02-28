Подростка изнасиловали в парадной дома в Петербурге

В Кронштадте изнасиловали несовершеннолетнюю Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция проверяет заявление об изнасиловании. Ночью 28 февраля 2023 года в отделение МВД города Кронштадт, который входит в состав Северной столицы, обратилась женщина, мать 17-летней девочки. Она рассказала, что ее дочь-подросток была изнасилована. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Женщина заявила, что в парадной дома на улице Станюковича, малознакомый парень изнасиловал ее дочь, - рассказал источник.

Со слов женщины, изнасилование произошло еще в сентябре прошлого года. Назвать точную дату, когда именно парень надругался над ее дочерью, женщина не может.

Известно, что обвиняемый парень знакомый девочки. Предположительно, он живет в Московском районе Петербурга. На данный момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.