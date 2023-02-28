Правительство Петербурга подтвердило отмену ограничений на полеты самолетов над городом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Правительство Санкт-Петербурга подтвердило отмену временных ограничений, введенных в аэропорту Пулково. Утром 28 февраля 2023 года в небе вблизи города был обнаружен неопознанный летающий объект, в связи с чем введен план "Ковер". Полеты в радиусе 200 километров вокруг Петербурга были запрещены, а самолеты разворачивали на подлете к городу.

- Временные ограничения в аэропорту Пулково сняты. Небо над городом открыто, - сообщили в правительстве Северной столицы.

Источник в Западном военном округе сообщил spb.kp.ru, что истребители обследовали воздушное пространство, но НЛО не обнаружили. На данный момент специалисты пытаются разобраться, что же это было на самом деле.

Сейчас аэропорту Пулково работает в штатном режиме, но задержка рейсов может быть до 12 часов.