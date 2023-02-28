Уголовное дело возбудили на мужчину, задушившего жену на глазах детей в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина подозревается в убийстве своей жены Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет Калининского района Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело об убийстве на мужчину, который задушил свою жену на глазах их детей. Об этом 28 февраля 2023 года сообщили в ведомстве. Также в комитете раскрыли подробности трагедии.

- По версии следствия, подозреваемый в ночь с 26 на 27 февраля в ванной комнате квартиры одного из домов по проспекту Просвещения, в ходе ссоры задушил свою 37-летнюю жену, после чего пытался покончить с собой, нанеся себе резаные раны ножом, - рассказали в комитете.

В момент трагедии дома находились дети. По всей видимости, они смогли докричаться до соседей, которые вызвали полицию и скорую помощь. Врачи спасли мужчину. Сейчас он находится в реанимации.

Детей отправили к родственникам. Проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего.