Раненого у «Гостиного двора» бойца ОМОНа перевели из реанимации в обычную палату

Раненого в Петербурге бойца ОМОНа перевели из реанимации из-за улучшения состояния здоровья. Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу

Раненый у «Гостиного двора» боец ОМОНа идет на поправку. Мужчину перевели из реанимации в обычную палату, о чем сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии. Напомним, что силовик героически набросился на вооруженного прохожего и помог его задержать. Стрелявшего в бойца задержали и арестовали, им оказался уроженец Узбекистана Тигран Хачикян. По его словам, он не хотел ни в кого стрелять, а планировал поджечь машины силовиков с помощью коктейлей Молотова.

Героя-ОМОНовца собираются представить к награде, как только он поправится.

- Раненый боец находится в стабильном состоянии. Он идет на поправку и находится в обычной палате больницы. 28 февраля его посетили генерал-майоры Алексей Воробьев и Андрей Тарасов. Они в очередной раз подчеркнули, что сотрудник ОМОНа проявил мужество и самопожертвование, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Добавим, что имя героя пока держат в секрете. Напавшего на него мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.