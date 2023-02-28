25 «детей-бабочек» живут и лечатся в Петербурге

В Петербурге живут 25 "детей-бабочек". Фото: Олег ЗОЛОТО

28 февраля во всем мире отмечают День орфанных заболеваний. Это - крайне редкие болезни, которые встречаются раз на десять тысяч человек. Одной из таких болезней является врожденный буллезный эпидермолиз (ВБЭ), или «синдром бабочки», при котором кожа имеет крайне чувствительное строение. Любое воздействие наносит тяжелую травму пациенту. В Петербурге живут всего 38 человек с таким диагнозом, 25 из которых - дети.

- Больных называют «бабочками», сравнивая их чувствительную кожу с крылом бабочки. При любом незначительном воздействии на коже образуются пузыри, язвы. Это состояние, когда вся кожа - открытая рана, - рассказали «Петербургскому дневнику» в Городском кожно-венерологическом диспансере.

К сожалению, никак вылечить пациентов нельзя. Можно лишь облегчать и состояние специальными перевязочными средствами и препаратами, которые очень и очень дороги. Раньше пациенты были вынуждены покупать все за свой счет, но с 2020 года деньги на лечение выделяют из бюджета Петербурга. А помощь и взрослым, и «детям-бабочкам» оказывают в городском КВД.