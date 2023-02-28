1700 номеров авто нарушителей в зоне платной парковки очистили пешие инспекторы Петербурга

1700 номеров с масочками очистили в Петербурге за февраль. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 1700 номеров автомобилей от посторонних предметов очистили пешие инспекторы Комитета по транспорту, патрулирующие зону платной парковки. Они вручную снимают различные картонки и листки, которыми прикрываются водители, не желающие платить за стоянку в центре города.

- С 1 по 26 февраля пешие инспекторы очистили 1702 номера автомобилей в зоне платной парковки Петербурга. В качестве посторонних предметов водители использовали бумагу, картон, медицинские маски, перчатки, изоленту и пластиковые карты, - сообщает пресс-служба Центра управления парковками.

Кроме этого инспекторы нашли еще 1628 машин со снятыми номерами. Некоторых водителей таких авто удалось найти. С ними провели разъяснительные беседы по поводу оплаты парковки и способах. Напомним, что штраф за неоплату стоянки в зоне платной парковки составляет три тысячи рублей.