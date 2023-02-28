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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 15:26

Суд оправил под арест аспиранта, который побил окна в военкомате в Петербурге

Инцидент произошел в минувшие выходные
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Суд арестовал аспиранта вуза, побившего окна в военкомате.

Суд арестовал аспиранта вуза, побившего окна в военкомате.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга избрал арест в качестве меры пресечения для аспиранта одного из вузов города, который решил побить окна в здании военного комиссариата того же района. Инцидент произошел в ночь на прошлое воскресенье.

- 25-летний молодой человек совершил нападение на военный комиссариат. Оставив парочку надписей на стене здания, он так же решил разбить два окна, - пишет «Мойка 78».

Вечером того же дня молодого человека задержали, а 27 февраля ему предъявили обвинение по статьям о хулиганстве и дискредитации армии.

По обоим статьям предусмотрено наказание в виде лишения свободы. Точную меру ответственности для аспиранта установит суд. Но до разбирательства делал по существу мужчина будет находиться в СИЗО.