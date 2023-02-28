Более 150 мигрантов доставили в полицию после рейда на складе маркетплейса в Петербурге

16 человек выдворят из страны за нарушения Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники полиции совместно с ФСБ провели рейд и посетили склад известного маркетплейса на Софийской улице. Они проверили, как соблюдается миграционное законодательство работников крупного логистического центра.

- В ходе рейда среди персонала центра было выявлено более 150 иностранных граждан из стран ближнего и дальнего зарубежья. Они были доставлены в полицию для проверки, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Выяснилось, что 41 иностранец незаконно находятся на территории страны и работают. 25 из них нарушили режим пребывания в России, за это они привлечены к административной ответственности. Если нарушение повторится, то им запретят въезжать в страну еще на три года.

Остальные 16 человек нарушили правила трудовой деятельности для иностранцев: работали без необходимых документов. Их отправили в Центр временного содержания иностранных граждан, а далее планируется выдворить их за пределы России.