Женщину госпитализировали после пожара в гостинице на Малой Балканской улице в Петербурге

Пострадавшую женщину отвезли в больницу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Женщина пострадала в пожаре в мини-гостинице в Петербурге. Пожарные тушили огонь в здании во Фрунзенском районе. Об этом вечером во вторник, 28 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на Малой Балканской улице поступило около пяти часов вечера. На место происшествия сразу отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении пресс-службы чрезвычайного ведомства.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что в 6-комнатной гостинице загорелись комната и балкон. Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Пламя перекинулось на балкон этажом выше и распространилось на три квадратных метра.

В происшествии пострадала женщина, для осмотра ее отвезли в медицинское учреждение. Спасатели справились с огнем в 18:11. На место ЧП выезжали 4 пожарные машины и 20 сотрудников МЧС. Причины пожара установят дознаватели.