Станция петербургского метро «Сенная площадь» меняет режим работы с 1 марта

Метро "Сенная площадь" изменит график работы из-за ремонта эскалатора. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Станция метро «Сенная площадь» изменит график работы на ближайшие два месяца. С 1 марта тут начинается ремонт эскалатора, который закончат только к маю. А до этого времени вход на станцию в часы пик будет ограничен.

- По рабочим дням с 8:15 до 12:10 вход для пассажиров закрыт. Станция метро работает только на выход. С 16:00 до 19:00 – вход в вестибюль станции метро будет ограничен, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Кроме того, в выходные дни 25 и 26 марта, вестибюль «Сенной» полностью закроют для входа и выхода. В ближайшие пару месяцев попадать в подземку пассажирам советуют через вестибюли станций «Спасская» и «Садовая», благо они находятся совсем рядом.

Напомним, что с 4 марта на 11-месячный капитальный ремонт уходит станция метро «Ладожская». На это время ее подменять будут «Новочерскасская» и наземный транспорт.