В Петербурге студентам-следователям раньше премьеры показали фильм «Нюрнберг». Фото: skspba.ru

Студентам академии Следственного комитета за два дня до официальной премьеры показали фильм «Нюрнберг». Кинокартина о международном военном трибунале выйдет на экраны только 2 марта.

- На предпремьерном показе фильма были студенты академии, обучающиеся Санкт-Петербургского кадетского корпуса и Пансиона воспитанниц Следственного комитета, - сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургской академии Следственного комитета РФ.

Вместе с учащимися в актовом зале побывали и создатели фильма: продюсер Мария Журомская и креативный продюсер Илья Васильев. После просмотра премьеры дети задали им интересующие вопросы.

- Студенты на примере художественного произведения смогли ознакомиться с порядком проведения судебного процесса над преступниками, виновными в жестоких злодеяниях, - добавили в пресс-службе академии.