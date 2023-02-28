Росгвардейцы задержали мужчину за нападение на незнакомку на Таллинской улице в Петербурге

Росгвардейцы задержали мужчину за нападение на незнакомку Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который избил женщину. Он проходил мимо припаркованного автомобиля и резко ударил незнакомку кулаком по лицу. В этот момент пострадавшая находилась в машине со своим мужем. Все произошло около дома на Таллинской улице вечером 27 февраля.

- Супруг пострадавшей сразу обратился в правоохранительные органы. Мужчину в двух куртках задержали и отвезли в 52 отдел полиции, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Позже стало известно, что злоумышленник уже привлекался к ответственности за убийство, разбой, угрозу убийством, уничтожение чужого имущества и избиение представителя власти. Пострадавшая женщина отказалась от госпитализации, необходимая медпомощь была оказана ей на месте.