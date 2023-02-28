Умер Сергей Бугров, бывший начальник ГИБДД Петербурга и Ленобласти

На 66-м году жизни умер Сергей Бугров Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во вторник, 28 февраля, стало известно о смерти бывшего начальника УГИБДД по Петербургу и Ленобласти Сергей Бугрова. Он умер на 66-м году жизни. Соболезнования выразил глава города Александр Беглов.

- Ушел из жизни Сергей Иванович Бугров – человек, посвятивший себя служению Отечеству и нашему городу. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам. Жизнь Сергея Ивановича от первого до последнего дня была связана с Ленинградом и Санкт-Петербургом, - отметил губернатор.

Сергей Бугров всю свою жизнь посвятил работе в Государственной инспекции безопасности дорожного движения. С самого начала он работал сотрудником дорожно-патрульной службы и дослужился до начальника Управления ГИБДД.