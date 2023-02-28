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НовостиОбщество28 февраля 2023 17:45

Главгосэкспертиза одобрила второй этап строительства Широтной магистрали в Петербурге

Дорогу построят от развязки с Витебским проспектом до пересечения с Союзным проспектом
Анастасия НУРАДИЛОВА
Ведомство согласовало подготовку территории для второго этапа возведения дороги

Ведомство согласовало подготовку территории для второго этапа возведения дороги

Фото: Артем КИЛЬКИН

Главгосэкспертиза одобрила строительство еще одного участка Широтной магистрали скоростного движения. Ведомство согласовало подготовку территории для второго этапа возведения дороги. Она будет построена от развязки с Витебским проспектом до пересечения с Союзным проспектом.

- Дорога пройдет от развязки с Витебским проспектом в районе пересечения с Витебской железнодорожной линией до пересечения с Союзным проспектом в районе Ладожского железнодорожного вокзала, - следует из данных Единого госреестра заключений экспертизы объектов капитального строительства.

Напомним, первый этап Широтной магистрали уже строится. Дорогу возводят от Западного скоростного диаметра до Витебского проспекта. Сдать этот участок в эксплуатацию планируется в следующем году.