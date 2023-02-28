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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 17:56

Микроавтобус «Мерседес» загорелся на Софийской улице в Петербурге

Спасатели справились с огнем за несколько минут
Анастасия НУРАДИЛОВА
Спасатели справились с огнем за несколько минут

Спасатели справились с огнем за несколько минут

Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Фрунзенском районе Северной столицы загорелся микроавтобус марки «Мерседес». Об этом вечером во вторник, 28 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на Софийской улице поступило около восьми часов вечера. На место происшествия сразу отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении пресс-службы чрезвычайного ведомства.

Прибывшие после вызова пожарные установили, что в автомобиле сгорели некоторые части. Специалисты справились с огнем через несколько минут: в 20:30 пламя было ликвидировано.

По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. На место ЧП выезжали две пожарные машины и десять спасателей МЧС. Причины и обстоятельства пожара установят дознаватели.