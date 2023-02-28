Синоптики прогнозируют холодный март в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Синоптики прогнозируют холодный март в Петербурге. Хотя в течение зимы средняя температура воздуха была на 1,2 градуса выше климатической нормы. Иными словами, в Северной столице было достаточно тепло и снежно.

- По осадкам зима в Санкт-Петербурге всего лишь на 8% превысила средние многолетние показатели. Декабрь и январь оказались влажными – тогда выпало 132% и 113% от нормы, а в феврале в осадкомеры метеорологов попало около 81% от климатической нормы, - сообщает центр «Фобос».

В марте в Санкт-Петербурге прогнозируют отрицательное отклонение от нормы. Первый месяц весны может стать более холодным, чем в прошлых годах. При этом средняя температура воздуха в марте в Петербурге составляет 1 градус.