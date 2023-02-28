План капремонта 2022 года выполнили на 88% в Петербурге

Самый затратный вид работы - капитальный ремонт лифтов Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2022 году план капитального ремонта был выполнен почти на 88 процентов. К концу года выполнено 2525 видов работ. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба правительства Петербурга.

- Отремонтированы 251 крыша, фасады 113 домов, в том числе 27 фасадов объектов культурного наследия. Заменены 1438 лифтов в 422 домах, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, больше всего денег направляется на капитальный ремонт лифтов, потому что это самый непростой и затратный вид работы. До 2025 года в Петербурге планируется заменить более семи тысяч лифтов.

В августе прошлого года был утвержден краткосрочный план на капремонт в 2023 году. Планируется провести 1898 видов строительно-монтажных работ. На эти цели направят 16,3 миллиардов рублей. На данный момент 355 объектов переданы в работу.