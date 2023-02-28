В Петербурге научный сотрудник РАН выяснила, как в космосе образуются метеориты

Хондриты - разновидность метеоритов Фото: Олег ЗОЛОТО

Младший научный сотрудник Института геологии и геохронологии докембрия РАН Кристина Суханова выяснила, как в космосе образуются хондриты. Это такие камни, которые являются разновидностью каменных метеоритов и составляют 90% от всех метеоритов, долетающих до Земли.

- Хондры появились именно в результате микроплавления прекурсоров. Возможность того, что они образовались из газа можно исключить, – поделилась открытием Кристина Суханова, слова которой приводит «Вечерний Санкт-Петербург».

Хондры – это «шарики» из застывшего силикатного расплава. Они появились в начале существования Солнечной системы. После полного понимания, как появляются такие метеориты, люди смогут искать в космосе полезные ископаемые.