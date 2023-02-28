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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 20:40

Россельхознадзор запретил ввоз более 200 тонн опасного риса в Петербург

Две партии риса везли в Северную столицу из Вьетнама
Анастасия НУРАДИЛОВА
Рис задержали в морском порту

Рис задержали в морском порту

Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники Россельхознадзора запретили ввозить в Петербурге 208 тонн риса. Две партии длиннозерного шлифованного риса сорта Жасмин приехали в Петербург из Вьетнама. Продукуию задержали в Большом морском порту.

- Инспекторы Россельхознадзора выявили нарушения. В протоколах испытаний к декларациям о соответствии на партии риса не указаны данные о проведении лабораторных исследований по показателям ГМО, - говорится в пресс-службе регионального ведомства.

Из-за того, что декларирование продукции оказалось недостоверным, было прекращено действие деклараций о соответствии. Поэтому сотрудники ведомства запретили ввозить на территорию страны более 200 тонн потенциально опасного риса.