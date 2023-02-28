Сирены и громкоговорители решили не включать в Петербурге 1 марта Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге 1 марта запланирована техническая проверка готовности системы оповещения населения. Ранее сообщалась, что в городе завоют сирены и прозвучат предупреждения из громкоговорителей. Но позже было решено не включать эту технику.

- В Санкт-Петербурге 1 марта с 10:35 до 10:45 комплексная техническая проверка готовности системы оповещения населения состоится в «тихом» режиме. Сирены и громкоговорители будут молчать, - говорится в сообщении пресс-службы Комитета по информатизации и связи Петербурга.

Еще в 16:20 28 февраля решение о включении сирен было в силе, но к 23 часам вторника формат проверки изменен.

Проверка необходима для того, чтобы отработать действия дежурных и оперативных служб, чтобы специалисты в соответствии с принятым порядком могли оповестить население во время чрезвычайной ситуации.