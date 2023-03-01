Тепло и снежно будет в первый день весны в Петербурге

Тепло и снежно будет в Петербурге 1 марта Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пришла весна. В Санкт-Петербурге первый весенний день окажется довольно теплым, но снежным и пасмурным. 1 марта 2023 года температура воздуха будет в пределах от минус до плюс 1 градуса, а также сохранится пока сильный северо-западный ветер. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Череда циклонов над севером Европейской России продолжается, и сегодня на погоду окажет влияние теплый атмосферный фронт, связанный с очередным ненастным посланником Атлантики. Он постепенно закроет небо плотными облаками и во второй половине дня вызовет небольшой снег, местами переходящий в мокрый снег. На дорогах и тротуарах возможна гололедица, - рассказал синоптик.

Температура воздуха в Петербурге днем окажется от минус до плюс 1 градуса, по Ленинградской области разброс от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.

В четверг снова небольшие осадки и оттепель до плюс 1-3 градусов.