Подростка задержали за попытку поджога военкомата в Ленобласти

16-летнего мальчика задержали за попытку поджога военкомата в Ленобласти / Фото: Росгвардия

В Ленинградской области задержали подростка, который пытался поджечь военкомат. Инцидент произошел в городе Кировск в Кировском районе области. Вечером 28 февраля 2023 года сигнал тревоги поступил вневедомственной охране Росгвардии из здания военкомата, расположенного на Набережной улице. Об этом рассказали в пресс-службе ведомтства.

- Вчера около 22:00 в военкомате на Набережной улице в городе Кировске охранник нажал кнопку тревожной сигнализации. Причиной тому стал неизвестный, который бросил в здание какой-то предмет, после чего скрылся. По сигналу "тревога" на место происшествия прибыли наряды вневедомственной охраны Росгвардии и ГИБДД, - рассказали в Росгвардии.

Стражи порядка установили приметы подозреваемого. Вскоре его задержали на остановке общественного транспорта. Нападавшим оказался 16-летний парень. Оказалось, что он бросил в здание военкомата бутылку с горючей смесью. Та разбилась, но не загорелась.

Подростка доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.