Почти половина жителей Петербурга не дают деньги в долг

4 из 10 опрошенных петербуржцев не дают деньги в долг Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Почти половина жителей Санкт-Петербурга принципиально отказывается давать деньги в долг. К таком выводу пришли специалисты сервиса SuperJob, проведя опрос среди горожан. Оказалось, что чаще всего за займом петербуржцы обращаются не к друзьям и родственникам, а в банк. Результаты опроса были опубликованы 1 марта 2023 года.

- 12 процентов петербуржцев, чтобы одолжить денег, обращаются к родственникам. 8 процентов берут взаймы у друзей. 2 процента берут в долг у коллег, 1 процент — у работодателя. 23 процента петербуржцев берут кредит в банке. 54 процента респондентов не берут взаймы, - говорится в исследовании.

Совсем не одалживают деньги 43 процента горожан, 21 процент готовы одолжить деньги родне, а 20 процентов - друзьям, и лишь 7 процентов - коллегам.