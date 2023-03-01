Стена сгорела в доме на Новой улице в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в Приморском районе произошел серьезный пожар. Утром 1 марта 2023 года загорелось здание. Огонь охватил одну из стен постройки. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило в восьмом часу утра. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 7:45 часов 1 марта поступило сообщение о пожаре в доме 5 по улице Новая Приморского района. В неэксплуатируемом здании происходило горение стены на площади трех квадратных метров, - рассказали в пресс-службе спасателей.

С огнем прибыли бороться сразу две пожарные машины и 10 человек личного состава МЧС города. В течение 20 минут они смогли справиться с огнем.

Сведения о пострадавших не поступали. Причину возгорания предстоит установить специалистам.