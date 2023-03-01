Пенсионерка в Петербурге отдала мошенникам 6,5 тысяч долларов

Пенсионерка из Купчино отдала мошенникам 6500 долларов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пенсионерка в миг лишилась крупной суммы денег. 70-летняя женщина стала жертвой мошенников. Лжецы убедили пожилую петербурженку в том, что ее дочь попала в беду и срочно нужны деньги. Об этом 1 марта 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Вечером 27 февраля на телефон в квартире 70-летней петербурженки на Будапештской улице позвонил неизвестный мужчина, который представился следователем уголовного розыска. Мужчина заявил, что дочь пенсионерки якобы попала в ДТП, причем, виновата именно она. Для того, чтобы не привлекать родственницу к уголовной ответственности необходимо заплатить денег, - рассказал источник.

Перепуганная пенсионерка сообщила, что у нее есть 6,5 тысяч долларов. Вскоре к женщине пришел курьер, который забрал у нее деньги. На вид мужчине было 28-30 лет, европейской внешности, ростом 170-175 сантиметров, был одет в темную одежду.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.