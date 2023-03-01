Налетчика на офис быстрых займов в центре Петербурга отправили под суд Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге на скамье подсудимых окажется парень, совершивший налет на офис быстрых займов в центре города. Об этом 1 марта 2023 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти. Нападение было совершено еще в декабре прошлого года. Но для грабителя оно оказалось неудачным.

- В заведение в доме 7 на Сенной площади ворвался 25-летний парень с ножом, который потребовал от работника офиса деньги. Менеджер не растерялся и отдал грабителю "куклу" - пачку билетов банка приколов, обложенную четырьмя купюрами номиналом в 1 тысячу рублей, - рассказали в полиции.

Вернувшись домой грабитель увидел, что деньги почти все не настоящие, расстроился и купил себе спиртного. Но выпить не успел, так как к этому времени уже подоспели сотрудники полиции, которые его задержали.

Стражам порядка парень сообщил, что ранее в этом офисе брал кредит и решил ограбить его, чтобы погасить долг. Сейчас он находится под стражей в ожидании суда.