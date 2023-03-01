Площадку старейшего оборонного завода Петербурга на острове Декабристов продадут за 400 млн рублей

Площадку завода-банкрота на острове Декабристов продают почти за 400 млн рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге продают активы старейшего оборонного завода имени Калинина. Аукционы проходят в рамках процедуры банкротства предприятия. Среди лотов - участок на острове Декабристов, который собираются продать за 400 миллионов рублей. Об этом 1 марта 2023 года пишет "Деловой Петербург".

- Территория завода находится на Уральской улице. Это два здания, электрораспределительный пункт, внутренние дороги, а также въездные ворота с улицы Одоевского. Общая площадь территории почти 1,5 гектара, - пишет издание.

Отметим, что там же располагаются бомбоубежища, которые принадлежат федеральным властям. Новый владелец должен будет подписать договор ответственного хранения и выполнять все требования для сохранения бомбоубежищ.

Добавим, что другой актив завода уже был продан. Это бывший оздоровительный лагерь "Спутник" на Карельском перешейке.