Режим работы станции метро «Сенная площадь» в Петербурге изменился с 1 марта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге с 1 марта 2023 года изменился режим работы станции метро "Сенная площадь". В течение двух месяцев вход на станцию будет работать по измененному графику. Так, в утренние часы он будет полностью завтра, а во время вечернего час пика частично ограничен. Об этом горожанам напомнили в пресс-службе городского метрополитена.

- С 1 марта по 28 апреля 2023 года на станции метро "Сенная площадь" будет проходить капитальный ремонт эскалатора. В этот период вход на станцию будет ограничен, - говорится в сообщении пресс-службы подземки.

Так, в течение двух месяцев с 8:15 часов утра до 12:10 часов вход на станцию будет полностью закрыт. А с 16:00 до 19:00 часов вход будет ограничен. В это время пользоваться можно входами на станции "Спасская" и "Садовая".