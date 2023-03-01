Февраль 2023 года в Петербурге стал в два раза холоднее и солнечнее прошлогоднего

Февраль 2023 года в Петербурге стал в два раза холоднее прошлогоднего Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов подвел итоги ушедшего февраля. Как отметил специалист, последний зимний месяц 2023 года оказался особо ничем не примечательным, по всем показателям он средний.

- Запомнится только 10 февраля с сильнейшим ветром до 20-25 метров в секунду в открытой части Невской губы и Финского залива и редкой для этого месяца угрозой наводнения, - отметил синоптик.

Но если сравнивать этот февраль с февралем 2022 года, то разница между ними большая. Так, нынешний февраль оказался в два раза холоднее прошлогоднего, осадков тоже в два раза меньше, но зато солнечнее и снова в два раза.

Напомним, что март окажется неустойчивым. Начало месяца будет холодным, а потепление придет со второй декады.