Прокуратура начала проверку после падения сосульки на ребенка в Петербурге / Фото: Прокуратура

В Санкт-Петербурге прокуратура Кронштадтского района начала проверку после того, как на ребенка упала сосулька с крыши одного из домов. Инцидент случился в городе Кронштадте на проспекте Ленина 28 февраля 2023 года. Об этом рассказали в ведомстве.

- 28 февраля 2023 года с крыши одного из жилых домов по проспекту Ленина в городе Кронштадте наледь упала на козырек и, отскочив, попала в ребенка, - рассказали в прокуратуре.

О состоянии пострадавшего мальчика на данный момент ничего не сообщается.

Прокуратура же даст оценку соблюдению требований федерального законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе действиям ответственных должностных лиц управляющей компании.