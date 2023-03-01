Проверка системы оповещения прошла в Петербурге 1 марта Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге 1 марта 2023 года прошла техническая проверка готовности системы оповещения. Изначально проверка должна была быть обычной и громкой. Это значит, что планировалось включить все сирены. Однако накануне в Смольном приняли решение, что сирены запускать не будут.

- На Петроградской стороне был слышен отчетливо только один гудок, а после тишина, - сообщают местные жители.

Напомним, что проверка систем проходит обязательно два раза в год. Во время проведения комплексной проверки определяется исправность и готовность всех технических средств оповещения и каналов связи к массовому оповещению петербуржцев о чрезвычайных ситуациях, отрабатываются действия всех задействованных служб, а также информируются жители о порядке оповещения в случае чрезвычайной ситуации.