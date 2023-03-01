Депутаты Петербурга одобрили законопроект о штрафах за курение в общежитиях и коммуналках

Петербуржцам пригрозили штрафами за курение в коммуналке и общежитии. Фото: Иван ВИСЛОВ

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 1 марта приняли в первом чтении законопроект, который вводит административную ответственность за курение кальянов и вейпов в общих помещениях коммунальных квартир и общежитий. Об этом следует из последней редакции закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

- Штраф от курения вейпов или использования кальянов составляет от 500 до 1500 рублей, - говорится в документе.

Под общими помещениями понимаются кухни, коридоры между квартирами и балконы.

Законопроект ввели еще в конце прошлого года, но не предусмотрели штраф за нарушение. При этом его рассмотрение сопровождалось активным обсуждением. С критикой документа, например, выступил депутат Борис Вишневский. Парламентарий сомневается, что полиция приедет выписывать штраф на небольшую сумму из-за курения вейпа.

Также проект не понравился депутату Наталии Астаховой. По ее мнению, принятый закон станет посягать на частную жизнь людей.