Депутаты Заксобрания Петербурга собираются засекретить свои имена в декларациях о доходах

В Петербурге депутаты ЗакСа будут публиковать обезличенные декларации Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга смогут засекречивать свои имена в декларациях о доходах. Это значит, что больше нельзя будет установить, какое имущество какому парламентарию принадлежит. Соответствующую инициативу ЗакС принял в первом чтении 1 марта 2023 года.

- Первое чтение прошла инициатива о публикации деклараций об имуществе, доходах и расходах депутатов в обобщенном виде и без персональных данных, - рассказал спикер городского парламента Александр Бельский.

Отметим, что это стало возможно после того, как Государственная Дума приняла федеральный проект, который позволяет депутатам публиковать декларации, в которых будет отсутствовать информация, позволяющая идентифицировать соответствующее лицо и данные, позволяющие индивидуализировать принадлежащее конкретному депутату имущество.