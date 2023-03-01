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НовостиОбщество1 марта 2023 10:13

Мобильные посадочные талоны начали работать в Пулково с 1 марта

Проект запущен на базе российского программного обеспечения
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Пулково внедрил мобильные посадочные талоны на базе российского ПО

Пулково внедрил мобильные посадочные талоны на базе российского ПО

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пулково теперь можно пользоваться мобильным посадочным талоном. С 1 марта 2023 года в аэропорту Санкт-Петербурга начал работать новый сервис, запущенный на базе российского программного обеспечения. Причем, услуга доступна для всех перевозчиков, выполняющих рейсы на российских направлениях. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.

- В Пулково система развернута в рекордные сроки – за один месяц. Услуга нацелена на путешественников, планирующих перелет с ручной кладью. Пассажирам с багажом необходимо будет обратиться на стойку регистрации, – отмечает Андрей Дробович, главный операционный директор компании «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо зарегистрироваться на рейс онлайн и получить электронный посадочный талон. Далее на контролях просто надо будет предъявить талон на своем мобильном устройстве.