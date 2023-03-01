Мобильные посадочные талоны начали работать в Пулково с 1 марта

Пулково внедрил мобильные посадочные талоны на базе российского ПО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пулково теперь можно пользоваться мобильным посадочным талоном. С 1 марта 2023 года в аэропорту Санкт-Петербурга начал работать новый сервис, запущенный на базе российского программного обеспечения. Причем, услуга доступна для всех перевозчиков, выполняющих рейсы на российских направлениях. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.

- В Пулково система развернута в рекордные сроки – за один месяц. Услуга нацелена на путешественников, планирующих перелет с ручной кладью. Пассажирам с багажом необходимо будет обратиться на стойку регистрации, – отмечает Андрей Дробович, главный операционный директор компании «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо зарегистрироваться на рейс онлайн и получить электронный посадочный талон. Далее на контролях просто надо будет предъявить талон на своем мобильном устройстве.