Петербуржца арестовали по обвинению в отравлении и совращении двух девочек в бизнес-центре

Суд арестовал петербуржца по обвинению в совращении двух школьниц в бизнес-центре. Фото: Олег ЗОЛОТО

Выборгский районный суд Петербурга арестовал обвиняемого в совращении двух школьниц. По версии следствия, мужчина отравил девочек токсичным веществом, после чего надругался, пока они находились без сознания. Теперь ему грозит от 15 до 20 лет колонии. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

- Обвиняемый признал вину, и будет помещен под стражу. Он и его защитник просили домашний арест, - заявили в ведомстве.

Напомним, что инцидент произошел вечером 25 февраля в бизнес-центре на Гельсингфорсской улице. Девочки 10 и 11 лет сидели в офисе, где встретили обвиняемого. По данным источника в правоохранительных органах, 24-летний мужчина закапал им в нос неизвестное вещество, после чего школьницы потеряли сознание. Их обеих госпитализировали с отравлением. После этого их родители заявили в полицию, что детей изнасиловали, пока они находились в бессознательном состоянии.