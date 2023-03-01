Интервал движения транспорта у станции метро «Ладожская» после ее закрытия сократят до 1 минуты

После закрытия "Ладожской" интервал движения автобусов сократят до минуты Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге готовят к закрытию на капитальный ремонт станцию метро "Ладожская". Она закроется 4 марта 2023 года. Ремонт продлится больше года. В это время обслуживать пассажиров будет наземный транспорт, движение которого значительно усилят. Так, интервал движения будет сокращен до 1 минуты. Об этом 1 марта рассказали в комитете по транспорту.

- Мы усилили порядка 50 транспортных средств на маршрутах наземного транспорта. Совокупный интервал на Заневском проспекте по всем автобусным маршрутам составит менее минуты. Все сделано для того, чтобы как можно быстрее доставить пассажиров до ближайших станций метро, — рассказал заместитель председателя комитета по транспорту Ренат Ягудин.

Основной поток пассажиров решено было перенаправить на станцию "Площадь Александра Невского". От "Ладожской" до туда будет ходить трамвай "Чижик". В пути это займет 18-19 минут.