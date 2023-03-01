Внук сломал ребра своему 90-летнему деду в Петербурге

Внук избил 90-летнего петербуржца в Красном Селе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге внук зверски избил своего деда, сломав ему ребра. В ночь на 1 марта 2023 года в Городскую больницу №15 из Красного Села был госпитализирован 90-летний старик в тяжелом состоянии. У него сломаны ребра и отбита селезенка, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 90-летний пенсионер 1 марта около 3:15 ночи был доставлен в Городскую больницу №15 из квартиры дома 2 по Нарвской улице. Старика госпитализировали с переломами четырех ребер со смещением отломков, закрытой травмой грудной клетки и отбитой селезенкой. Пациент помещен в хирургическое отделение, - рассказал источник.

На данный момент известно, что пенсионера избил дома его же родной внук. Возраст внука пока что не уточняется. Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает детали произошедшего.