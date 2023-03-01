Школьников из «Движения первых» в Петербурге привлекут к работе в комиссиях по делам несовершеннолетних

«Движение первых» в Петербурге привлекут к работе в комиссиях по делам несовершеннолетних Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Школьники из организации "Движение первых" в Санкт-Петербурге будут участвовать в работе комиссий по делам несовершеннолетних. Такой законопроект приняли депутаты Законодательного собрания на заседании, прошедшем 1 марта 2023 года. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

- Проект закона направляется на подпись к губернатору, - сообщили в Заксе.

Поправка в закон "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав" предполагает, что члены молодежной организации смогут участвовать в профилактике правонарушений несовершеннолетними, а также в безнадзорности. Само движение появилось в декабре 2022 года. В него могут вступить дети с 6 лет. Центра "Движения первых" будут открыты к 1 сентября этого года.