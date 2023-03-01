Склад загорелся на площади 300 кв. метров во Фрунзенском районе Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

Мощный пожар разгорелся во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Днем 1 марта 2023 года на улице Самойловой загорелось складское помещение. Огонь очень быстро начал распространяться и в считанные минуты охватил постройку. Об этом рассказали в управлении МЧС по Петербургу.

- В 13:57 на пульт экстренной службы поступило сообщение о пожаре в доме 5, литера Я, по улице Самойловой. По предварительной информации происходит горение в одноэтажном, сложной формы ангаре, - рассказали в МЧС.

Вскоре спасатели сообщили, что здание размером 120 на 50 метров. Огонь охватил его целиком. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. Из-за угрозы распространения огня пожару был присвоен ранг 1 БИС.

Сейчас на месте работаю 10 единиц спецтехники и 50 человек личного состава МСЧ. Сведения о пострадавших не поступали.