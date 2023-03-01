Более 1,1 тысячи человек за сутки заболели COVID-19 в Петербурге

С подтвержденным диагнозом врачи госпитализировали 140 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 1000 человек заболели коронавирусом в Петербурге за последние сутки. Город остается на втором месте по заболеваемости и смертности после Москвы. Это следует из данных оперативного штаба по заболеваемости COVID-19, которые опубликованы 1 марта.

- За минувшие сутки в Петербурге ковидом заразились 1130 человек. От вируса погибли девять человек, - приводит данные официальный ресурс «Стопкоронавирус.рф».

С подтвержденным диагнозом врачи госпитализировали 140 человек. А вот избавились от вируса 2080 человек за сутки – они закрыли больничные и вернулись на работу и учебу.

К слову, заболеваемость коронавирусом и количество госпитализаций снова начали расти в Северной столице. Но в дальнейшей перспективе об этой тенденции судить пока сложно.