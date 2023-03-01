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НовостиОбщество1 марта 2023 12:05

В Петербурге почтили память десантников 6-й роты

Войны приняли бой в Аргунском ущелье. Многие погибли
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Петербурге почтили память десантников 6-й роты

В Петербурге почтили память десантников 6-й роты

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге 1 марта 2023 года почтили память десантников 6-й роты. Церемония возложения цветов прошла в честь 23-й годовщины подвига воинов-десантников Шестой парашютно-десантной роты 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии. Об этом рассказали в Смольном.

- 23 года назад воины-десантники 6-й роты Псковской воздушно-десантной дивизии приняли бой в Аргунском ущелье. Многие погибли. Среди них – пятеро петербуржцев, - рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

В память о погибших героях в Петербурге установлены мемориальные доски, а школы, улицы и скверы носят их имена.

Цветы к памятнику «Воинам шестой роте» и бюстам воинов-десантников также возложили депутаты Законодательного Собрания, представители общественных организаций, курсанты военных учебных заведений. Память героев почтили минутой молчания.