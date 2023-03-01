Петербуржец натравил пса на женщину на Васильевском острове

Мужчина спустил бойцовую собаку на женщину на Васильевском острове в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге собачник натравил своего пса на прохожую женщину. Инцидент произошел на Васильевском острове еще 23 февраля 2023 года. Вечером местная жительница проходила по улице Кораблестроителей, когда на нее вдруг напал пес породы боксер. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- По словам женщины, около 21 часа у дома 29/4 по улице Кораблестроителей собака повалила ее на землю. Владелец животного в это время никаких действий не предпринимал, как и находящиеся с ним двое человек, тоже с собаками, - рассказал источник.

В итоге женщина сама смогла отбиться от собаки. Но когда она поднялась на ноги, хозяин боксера стал снова провоцировать его на нападение. На это пострадавшая сфотографировала собачников и пригрозила полицией.

На данный момент заявление на собачника уже поступило в полицию.