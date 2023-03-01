Турчак: Регионы, которые срывают сроки капремонта школ, берут под контроль

Новые школы будут удобными и комфортными как для учеников, так и для учителей. Фото: пресс-служба ЕР.

В ОЖИДАНИИ РЕМОНТА

До 20 марта процесс определения подрядчиков для капитального ремонта школ должен завершиться во всех регионах, участвующих в программе. При нарушении этого срока финансирование на программу капремонта будет перераспределяться на регионы, которые выполняют работы качественно и в срок.

В этом году ремонт только начнется в 1164 школах. В 363 учебных заведениях – продолжится в рамках двухлетнего цикла (с прошлого года). Из 1527 объектов по 803-м все процедуры завершены и заключены контракты. Это 52%. По 700-м – в стадии завершения, многие уже на подписи. При этом не размещена документация по 28 объектам в девяти регионах: Кабардино-Балкарская Республика, Удмуртия, Республика Алтай, Чувашия, Приморский и Пермский края, Иркутская и Свердловская области, г. Севастополь. Проблема оказалась настолько острой, что ее решением занялись политические партии. Одна из самых острых реакций оказалась у "Единой России", которая буквально отчитала регионы, срывающие сроки капремонта школ.

- Мы договаривались, что 20 марта все контракты должны быть заключены. Просил бы руководителей отстающих регионов срочно принять исчерпывающие меры для исправления ситуации, – подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Он особо выделил приграничные регионы, которые успешно справляются с реализацией программы, несмотря на имеющиеся сложности. Речь идёт о Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областях и Республике Крым.

- В условиях постоянных обстрелов приграничных территорий, необходимости восстанавливать оперативно инфраструктуру, отвлечения сил и средств на строительство оборонительных сооружений, – коллеги блестяще справляются с другими задачами. И эти задачи с нас никто не снимал, – указал Андрей Турчак.

Он призвал глав отстающих регионов «перетряхнуть и привести в чувство» свои команды.

В Петербурге в 2023 году капитальный ремонт за счет городского бюджета пройдет во многих городских школах

- А в одной из них, в школе №425 имени академика П. Л. Капицы на 555 мест, в середине августа завершатся работы, выполняемые по программе капитального ремонта с федеральным софинансированием по проекту «Новая школа» партии «Единая Россия». Важная особенность этой программы - привлечение к процессу обновления школы учеников и их родителей: дети, родители и, конечно, педагоги лучше знают, как обустроить свой второй дом, - рассказала депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Наталия Астахова. - Ученики получают навыки коллективной работы, лучше родителей никто не проследит за тем, чтобы работы выполнялись качественно и в срок. Разве только депутаты. Поэтому за каждым объектом закреплен депутат от «Единой России». В зоне моей ответственности как регионального координатора проекта «Новая школа» все городские школы - связь с директорами учебных учреждений не прерывается, знаю проблемы каждой школы и стараюсь их решать.

В ЗОНЕ РИСКА

В свою очередь, министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в зоне риска находятся ещё несколько регионов, где запланировано строительство новых школ.

- Республика Дагестан – из 43 объектов по 27-ми у нас риск. Новосибирская область – 12 объектов, 9 – в рисковой зоне. Нижегородская область – 17 объектов, 7 – в зоне риска. Пермский край – всего 14 объектов и 7 рисковых. Якутия – 16 объектов и 8 рисковых, Калининградская область – 7 объектов, 5 в рисковой зоне, Краснодарский край – 17 объектов, 6 рисков. Кировская область, Кабардино-Балкария, Тыва, Омская область отдельно Осетия и Амурская область. Переносы на следующий год недопустимы, мы средства перераспределим на другие регионы, – заявил министр.

Как сообщает сайт "Единой России", в Дагестане Андрей Турчак и Сергей Кравцов проведут выездное заседание с руководством региона и ответственными за строительство и ремонт школ.

СПРАВКА

Программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована Президентом на Съезде «Единой России» в 2021 году. В ней участвует более 7300 школ. Все этапы работ – от проекта до приёмки – контролируют родительские штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. С этого года участие в программе принимают и новые регионы.