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НовостиПроисшествия1 марта 2023 12:35

Стоматологическая клиника выплатит 210 тысяч рублей ребенку, которому врач проткнул шприцем глаз

После неудачного лечения зуба девочке потребовалась госпитализация
Анастасия ОВЧАРЕНКО
Стоматолог проколол шприцем глаз ребенку во время приема.

Стоматолог проколол шприцем глаз ребенку во время приема.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Красносельский районный суд Петербурга обязал медицинскую клинику выплатить компенсацию 200 тысяч рублей пострадавшей на приеме у стоматолога семилетней девочке. При введении местной анестезии врач попала ребенку шприцем в глаз. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– После инцидента в стоматологической клинике девочку увезли в больницу в состоянии средней тяжести, где назначили лечение, – пояснили в пресс-службе.

Напомним, несчастный случай с ребенком произошел почти месяц назад, 9 февраля. Родители малышки просили за моральный ущерб 300 тысяч рублей. В результате пострадавшая получит 140 тысяч рублей компенсации и 70 тысяч рублей по штрафу. Пока неизвестно, будет ли семья подавать апелляцию на решение суда.