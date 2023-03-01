Стоматологическая клиника выплатит 210 тысяч рублей ребенку, которому врач проткнул шприцем глаз

Стоматолог проколол шприцем глаз ребенку во время приема. Фото: Олег ЗОЛОТО

Красносельский районный суд Петербурга обязал медицинскую клинику выплатить компенсацию 200 тысяч рублей пострадавшей на приеме у стоматолога семилетней девочке. При введении местной анестезии врач попала ребенку шприцем в глаз. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– После инцидента в стоматологической клинике девочку увезли в больницу в состоянии средней тяжести, где назначили лечение, – пояснили в пресс-службе.

Напомним, несчастный случай с ребенком произошел почти месяц назад, 9 февраля. Родители малышки просили за моральный ущерб 300 тысяч рублей. В результате пострадавшая получит 140 тысяч рублей компенсации и 70 тысяч рублей по штрафу. Пока неизвестно, будет ли семья подавать апелляцию на решение суда.