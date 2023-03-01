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НовостиДом. Семья1 марта 2023 12:40

Более 900 бездомных животных спасли в Петербурге в 2022 году

Чаще всего в помощи нуждались коты
Анастасия НУРАДИЛОВА
985 обращений по поводу спасения котиков поступили в "Кошкиспас"

985 обращений по поводу спасения котиков поступили в "Кошкиспас"

Фото: Олег ЗОЛОТО

В День кошек спасатели «Кошкиспаса» подвели итоги работы в 2022 году. За год они получили почти 3700 обращений, но их профилю соответствовали только 1262 случая. Больше всего проблем возникало с котиками – по ним поступило 985 обращений.

- По поводу птиц поступило 220 заявок, а собаки и другие животные нуждались в помощи 25-30 раз. А «другие животные» - это хорек, хомяк, лошадь, белка, лиса, енот, ондатра, черепаха, шиншилла, кабан, игуана, и еж, - говорится в сообщении пресс-службы «Кошкиспаса».

В итоге на помощь животным спасатели выезжали 340 раз. 100 раз питомцам помогали штатные спасатели. Около 430 раз животным помогли сами заявители, прохожие, специалисты и аварийные службы. В 235 случаях животные самостоятельно справились с проблемой.