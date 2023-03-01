Солнце светило зимой в Петербурге чуть больше двух дней

Прошедшей зимой солнце в Петербурге светило в общей сложности чуть больше двух дней. Фото: Олег ЗОЛОТО

Солнце практически не появлялось в Петербурге прошедшей зимой. Жители города могли погреться на солнышке всего 52 часа, и это худший результат за 14 лет. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в Telegram-канале.

– Солнце светило очень мало в феврале, поэтому общее количество – 51,9 часа, - сообщил эксперт.

Это новый антирекорд после зимы 2009 года. Тогда солнце светило всего 26 часов! При этом самая солнечная зима пришла в Петербург в 1976 году - целых 18 ясных дней. В таком сравнении солнца за прошедшую зиму, конечно, не хватило петербуржцам.

При этом самый теплый день отметили 19 января. Тогда столбцы термометров выросли до плюс 5 градусов. А наиболее холодный день пришелся на 8 января - аж минус 17 градусов. В целом эта зима оказалась теплее последних двух. Но интересно, что февраль стал в два раза холоднее показателей прошлого года из-за сильнейшего ветра.