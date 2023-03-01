Почти 1,7 млн кубометров снега собрали в Петербурге за зиму Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

"Водоканал" подвел промежуточные итоги ушедшей зимы 2022-2023 годов в Санкт-Петербурге. По состоянию на 1 марта 2023 года с начала сезона снежные пункты приняли почти 1,7 миллионов кубометров снега. Но на этом еще не конец, так как закончилась лишь календарная зима, но не погодная.

- Только за 28 февраля стационарные ССП и СИСП города приняли 21,3 тысячу кубометров снежных масс, - сообщили на предприятии.

Первый снег на пункты в этом сезоне поступил 16 ноября, но а отметку в 1 миллион город преодолел 7 января. Уже 20 января была пройдена еще одна планка в 1,5 миллиона кубометров снежных масс.

Напомним, что самым снежным все еще является прошлый сезон, когда было отправлено на пункты почти 4,4 миллиона кубов снега.