Единый центр управления электросетями начал работу в Петербурге Фото: Пресс-служба Смольного

Современный Центр управления сетями начал работу в Петербурге. Он оснащен самым современным оборудованием и работает в цифровом формате. Центр необходим, чтобы обеспечить надежным качественным электроснабжением 7 миллионов жителей города и области.

- 24 диспетчера в смену контролируют весь электросетевой комплекс Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это более 430 подстанций высокого напряжения, около 30 тысяч трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, более 90 тысяч километров линий электропередачи, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Помимо Центра управления сетями, 1 марта в Петербурге начали работать две подстанции – «Морская» и «Витебская». К первой подключены жилые дома на Васильевском острове, а ко второй – трамвайная линия Купчино-Шушары-Славянка.