Петербург получит кредит в 22 млрд рублей на закупку трамваев и строительство метро Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербург получит кредит из федерального бюджета на реализацию инфраструктурных проектов. Только в 2023 году на эти цели запланировано около 14,5 миллиардов рублей. В 2024 – более 6,2 миллиардов, а в 2025 – более 1,7 миллиарда.

- На эти деньги будут приобретены 169 трамвайных вагонов, построен участок Красносельско-Калининской линии метрополитена, участок Лахтинско-Правобережной линии, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Также деньги будут направлены на строительство транспортной развязки ЗСД в районе Шкиперского протока и подключение ЗСД к Широтной магистрали скоростного движения, а также устройство транспортной развязки с Витебским проспектом.

Напомним, в 2022 году Петербург получил инфраструктурный кредит в размере более 9,6 миллиардов рублей.